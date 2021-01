Het Franse farmaconcern Sanofi neemt het Britse biofarmaceutische bedrijf Kymab - gespecialiseerd in immunologie - over voor meer dan 1 miljard dollar. Beide bedrijven hebben daartoe maandag een overeenkomst ondertekend, zo meldde Sanofi.

Sanofi telt in de eerste plaats 1,1 miljard dollar neer voor Kymab. Het bedrag kan oplopen met nog eens 350 miljoen dollar naargelang Kymab bepaalde doelstellingen haalt. De overname 'versterkt de aanwezigheid van Sanofi in de immunologie', klinkt het. Het Franse concern legt zo met name de hand op de rechten van KY1005, een monoklonale antistof tegen immuniteits- en ontstekingsziekten waar klinisch onderzoek naar wordt gevoerd. Nog dit kwartaal zou de deal worden afgerond.

