Sanofi neemt het Amerikaanse biotechbedrijf Kadmon over voor 1,9 miljard dollar (1,6 miljard euro). De Franse farmareus voegt daarmee met name een behandeling tegen complicaties bij transplantaties toe aan zijn portefeuille.

Volgens de deal - die Sanofi nog dit jaar wil afronden - krijgen de aandeelhouders van Kadmon 9,5 euro per aandeel. Dat bedrag ligt 79 procent hoger dan de slotkoers op dinsdag. De overeenkomst kreeg al de unanieme goedkeuring van de raden van bestuur van Sanofi en Kadmon. Er moeten wel voldoende aandeelhouders intekenen op het bod.

Sanofi krijgt door de overname onder meer het medicijn Rezurock (belumosudil) in handen. Het gaat om een nieuwe behandeling voor chronische graft-versus-hostziekte (afstoting) bij transplantaties, die onlangs een goedkeuring kreeg van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. Voorts zitten bij Kadmon onder meer nog kandidaatmedicijnen voor immuunziekten en fibrose, en immunotherapieën in de pijplijn.

