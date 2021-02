Sanofi gaat in Frankrijk het vaccin van zijn concurrent Johnson & Johnson tegen covid-19 mee helpen produceren, zo kondigde het Franse farmabedrijf maandag aan. Eerder werd al een gelijkaardige samenwerking afgesloten met concurrent Pfizer-BioNTech.

Het Franse Sanofi heeft nog geen eigen vaccin tegen covid-19 klaar en dus helpt het voorlopig met de productie van vaccins van zijn concurrenten.

Voor Johnson & Johnson zal Sanofi op zijn site in Marcy-l'Etoile, bij Lyon, vanaf het derde kwartaal helpen met het vullen van flacons, klinkt het maandag. Concreet zullen er 12 miljoen stuks per maand worden geproduceerd.

Vanaf de zomer helpt het Franse bedrijf ook met de productie van meer dan 125 miljoen dosissen van het vaccin van Pfizer-BioNTech. Dat gebeurt in zijn Duitse fabriek, bij Frankfurt.

