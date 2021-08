De erfgenaam en de facto baas van de Zuid-Koreaanse technologiereus Samsung, Lee Jae-yong, zal deze week vervroegd voorwaardelijk vrijgelaten worden. Dat meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie.

De vicevoorzitter van Samsung Electronics krijgt een voorwaardelijke vrijlating 'door de nationale economische situatie te wijten aan de pandemie van het coronavirus', aldus de minister van Justitie, Park Beom-kye.

Lee Jae-yong, met een fortuin van 12,4 miljard dollar (10,6 miljard euro), zit momenteel een celstraf van twee jaar en zes maanden uit. In januari was hij veroordeeld in een corruptieproces dat heeft geleid tot de afzetting en opsluiting van gewezen president Park Geun-hye.

De laatste maanden werd meer en meer opgeroepen de Samsung-erfgenaam vervroegd vrij te laten. Politici en bedrijfsleiders zijn ongerust over de gevolgen van de pandemie op de Zuid-Koreaanse economie. Zijn vrijlating moet tegemoet komen aan de ongerustheid over het beslissingsproces bij Samsung, een van de grootste smartphone- en chipproducenten wereldwijd.

De vicevoorzitter van Samsung Electronics krijgt een voorwaardelijke vrijlating 'door de nationale economische situatie te wijten aan de pandemie van het coronavirus', aldus de minister van Justitie, Park Beom-kye. Lee Jae-yong, met een fortuin van 12,4 miljard dollar (10,6 miljard euro), zit momenteel een celstraf van twee jaar en zes maanden uit. In januari was hij veroordeeld in een corruptieproces dat heeft geleid tot de afzetting en opsluiting van gewezen president Park Geun-hye. De laatste maanden werd meer en meer opgeroepen de Samsung-erfgenaam vervroegd vrij te laten. Politici en bedrijfsleiders zijn ongerust over de gevolgen van de pandemie op de Zuid-Koreaanse economie. Zijn vrijlating moet tegemoet komen aan de ongerustheid over het beslissingsproces bij Samsung, een van de grootste smartphone- en chipproducenten wereldwijd.