Reiskofferfabrikant Samsonite wil in Oudenaarde 160 banen schrappen. Voor 94 mensen dreigt een collectief ontslag, de rest moet van onder meer pensioneringen en niet-verlengde tijdelijke contracten komen. Dat meldt woordvoerder Gert Weyers.

Het bedrijf verwijst naar de ingestorte verkoop door de coronacrisis. Mensen reizen niet meer, en hebben dus ook geen koffers meer nodig. Samsonite haalt twee derde van zijn omzet uit reiskoffers.

'In maart is de omzet bijvoorbeeld met 62 procent gedaald tegenover vorig jaar", zegt woordvoerder Weyers. "Dat maakt dat we aan onze kostenstructuur moeten werken.'

Bij Samsonite in Oudenaarde, waar het Europese hoofdkwartier van het bedrijf is gevestigd, werken momenteel nog ongeveer 790 mensen. De intentie tot collectief ontslag treft 38 arbeiders en 56 bedienden. Er worden nu gesprekken opgestart tussen vakbonden en directie. De directie hoopt dat die niet te lang aanslepen.

Het bedrijf verwijst naar de ingestorte verkoop door de coronacrisis. Mensen reizen niet meer, en hebben dus ook geen koffers meer nodig. Samsonite haalt twee derde van zijn omzet uit reiskoffers. 'In maart is de omzet bijvoorbeeld met 62 procent gedaald tegenover vorig jaar", zegt woordvoerder Weyers. "Dat maakt dat we aan onze kostenstructuur moeten werken.'Bij Samsonite in Oudenaarde, waar het Europese hoofdkwartier van het bedrijf is gevestigd, werken momenteel nog ongeveer 790 mensen. De intentie tot collectief ontslag treft 38 arbeiders en 56 bedienden. Er worden nu gesprekken opgestart tussen vakbonden en directie. De directie hoopt dat die niet te lang aanslepen.