De Italiaanse chocolademaker Ferrero haalt nu ook Kinder-producten in Nieuw-Zeeland uit de rekken wegens salmonellagevaar. Dat maakte het Nieuw-Zeelandse voedselveiligheidsagentschap dinsdag bekend.

Het Belgische federaal voedselagentschap FAVV trok vrijdag de toelating van de Ferrero-fabriek in Aarlen in wegens een mogelijke salmonellabesmetting. De New Zealand Food Safety Authority (NZFSA) liet Ferrero daarom dinsdag alle Kinder-producten die in België werden gemaakt, terugroepen.

'We weten dat deze producten, die klein speelgoed bevatten, vooral populair zijn bij kinderen, dus we roepen mensen op om voorzichtig te zijn', zei Vincent Arbuckle van de NZFSA. 'De gevolgen van een salmonellabesmetting kunnen ernstig zijn, vooral bij kinderen jonger dan vijf, volwassenen ouder dan 65 jaar en mensen met een verzwakt immuunsysteem', klinkt het.

Mogelijke symptomen van een salmonellabesmetting zijn koorts, buikkrampen en diarree. Patiënten genezen doorgaans zonder behandeling, maar in sommige gevallen kunnen de gevolgen ernstiger zijn. Vooralsnog werden er geen aan Ferrero-gelinkte gevallen gemeld in Nieuw-Zeeland. In de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn al meer dan honderd salmonellabesmettingen gelinkt aan het eten van onder andere Kinder Surprise en Schokobons gemeld.

De oorzaak van de salmonella-uitbraak in de Aarlense Ferrero-fabriek is een verstopte filter van twee grondstofreservoirs. De besmetting werd al op 15 december ontdekt op de site in Aarlen.

