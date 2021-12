Het Belgische vliegtuigonderhoudsbedrijf Sabena Aerospace breidt fors uit, zowel in België als internationaal. Het doet dat met de overname van een aantal activiteiten van het Duitse Lufthansa Technik, die goed zijn voor meer dan 200 werknemers.

Concreet neemt Sabena Aerospace allereerst Lufthansa Technik Brussels over, het Belgische onderhoudsfiliaal van Lufthansa Technik. Dat omvat activiteiten op de luchthavens van Zaventem, Charleroi en Maastricht (Nederland). Daarnaast komt ook LTMI in handen van Sabena Aerospace, dat zijn de lijnonderhoudsactiviteiten voor klanten buiten Duitsland van Lufthansa Technik. In dat onderdeel zitten het Duitse hoofdkantoor van LTMI in Frankfurt en de activiteiten in Amsterdam (Nederland), Palma (Spanje) Johannesburg en Kaapstad (Zuid-Afrika), Tel Aviv (Israël) en Kigali (Rwanda).

De twee bedrijven ondertekenden ook een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot mogelijke lijnonderhoudsdiensten op andere locaties wereldwijd, zegt Sabena Aerospace in een persbericht.

'Dit is een heel grote overname voor Sabena Aerospace', zegt woordvoerster Laetitia Avanzini. Zo telt het bedrijf momenteel zowat 300 werknemers, daar zullen er 215 bijkomen. En Sabena Aerospace breidt ook de internationale aanwezigheid uit, onder meer in de voor het bedrijf belangrijke regio Afrika.

De overname zou tegen het einde van het eerste kwartaal van 2022 rond moeten zijn. 'De overname van de filialen van Lufthansa Technik kadert in onze strategie en sluit aan bij de activiteiten van Sabena Aerospace', zegt topman Stéphane Burton in een persbericht. 'Met deze overname breiden we onze divisie onderhoudsactiviteiten en ons internationale netwerk uit, waarbij we extra diensten aan bestaande en nieuwe klanten kunnen verlenen.'

Sabena Aerospace is gevestigd op Brussels Airport. Het vormt samen met Sabca, dat onderdelen maakt voor lucht- en de ruimtevaart, de lucht- en ruimtevaartgroep Blueberry.

