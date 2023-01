Ryanair verlaat luchthaven van Zaventem: 59 banen op de tocht

Ryanair sluit zijn basis op Brussels Airport definitief. De basis was al gesloten tijdens dit winterseizoen en zal ook in het zomerseizoen, dat in de luchtvaart einde maart start, niet meer opengaan, zegt vakbondsman Hans Elsen (ACV Puls).