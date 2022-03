Wie deze zomer vliegt met lowcostluchtvaartmaatschappij Ryanair moet rekening houden met duurdere tickets.

'Ik denk dat de prijzen even hoog of hoger zullen zijn dan voor covid', zei Ryanair-topman O'Leary donderdag tijdens een conferentie van Europese luchtvaartmaatschappijen in Brussel.

Zijn collega bij de Duitse maatschappij Lufthansa, Carsten Spohr, gaf aan dat niet alleen de hoge brandstofprijzen de maatschappijen parten spelen, maar dat ook de inflatie een impact heeft. Maar, zo benadrukte Spohr, in de voorbije decennia zijn vliegtuigtickets in Europa veel goedkoper geworden.

Volgens Ryanair-topman O'Leary komt er sowieso een sterke zomer voor de luchtvaart, ondanks de hoge olieprijzen die wegen op het consumentenvertrouwen.

Ryanair CEO Michael O’Leary says strong pent-up demand will spur air travel this summer even as higher oil prices squeeze consumer spending https://t.co/BGsvjW9QzX — Bloomberg (@business) March 31, 2022

O'Leary vroeg wel nog om delen van de verscherpte EU-klimaatdoelstellingen uit te stellen. Die moeten de EU-landen helpen de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 procent te verlagen tegenover 1990 en tegen 2050 klimaatneutraal te worden. O'Leary is van oordeel dat zijn klanten zich geen fors hogere milieubelastingen zouden kunnen veroorloven op een moment dat de olieprijs circa 120 dollar per vat bedraagt.

