Ryanair-topman O'Leary houdt dagelijks bestuur voor bekeken

In de komende twaalf maanden zal Ryanair Holdings omgevormd worden tot een groepsstructuur, vergelijkbaar met die van het Brits-Spaanse IAG. Die groep zal vier luchtvaartmaatschappijen omvatten: Ryanair DAC in Ierland, Ryanair UK in het Verenigd Koninkrijk, Ryanair Sun in Polen en Laudamotion (dat het sinds vorige week volledig in handen heeft). Zij krijgen elk hun eigen CEO en managementteam.

Voor Ryanair DAC, de voornaamste maatschappij, zal dit jaar een nieuwe CEO worden aangeduid. Michael O'Leary wordt immers CEO van de hele groep. In die rol zal hij zich concentreren op de ontwikkeling van de groep (kostenbesparingen, overnames, bestellingen ...), en minder met de dagelijkse beslommeringen.

O'Leary ondertekende ook een nieuw contract als groeps-CEO, waarmee hij zich tot juli 2024 aan Ryanair verbindt. Ryanair-voorzitter David Bonderman, die al sinds 1996 op post is, zal volgend jaar vertrekken, zo werd maandag nog aangekondigd.

Investeerders hadden opgeroepen tot een wijziging van het management, nu Ryanair moeite heeft om de winst op peil te houden. Het aandeel gaf terrein prijs toen het Ierse bedrijf ook waarschuwde voor de gevolgen van een no-dealbrexit. Die zou de Britse markt, de belangrijkste voor Ryanair, kunnen ondermijnen.

Ryanair heeft de moeilijkste periode uit zijn 34-jarige bestaan achter de rug, nadat een reeks stakingen het management dwongen om vakbonden te erkennen. De vakbondsperikelen zijn evenwel nog niet volledig opgelost, waardoor investeerders een wijziging van het senior management gevraagd hebben.