Ryanair sluit deal met Portugese piloten

Eerder deze week sloot Ryanair al vergelijkbare akkoorden met de Britse pilotenvakbond BALPA en de Italiaanse pilotenvakbond ANPAC. Het bedrijf verwacht binnenkort ook een deal met de Spaanse piloten te kunnen sluiten. De onderhandelingen met de Portugese piloten moeten alvast voor het einde van de maand van start gaan.

Ryanair ligt al geruime tijd in de clinch met vakbonden uit diverse Europese landen over de arbeidsomstandigheden. Het sluiten van CAO's onder lokale wetgeving is daarbij een eis van het personeel, dat nu nog onder de Ierse wet valt. Volgens Ryanairs directeur personeelszaken Eddie Wilson helpen recente luchtvaartfaillissementen (Primera Air, Cobalt, Air Azur, and Small Planet (Duitsland)) en kostenbesparende maatregelen van concurrenten de onderhandelingspositie van het Ierse bedrijf.

Sociale vrede lijkt voorlopig nog veraf voor de Ierse budgetvlieger. Na verscheidene stakingen eerder dit jaar van de piloten en het boordpersoneel - onlangs nog eind september - hebben de Europese vakbonden donderdag een nieuwe stakingsaanzegging ingediend.

"Het is een stakingsaanzegging 'onder probatie'. Dat betekent dat we Ryanair de kans geven om zijn positie radicaal bij te schroeven, maar dat dit zal moeten gebeuren voor het einde van het jaar. Indien dat niet gebeurt worden er stakingen gepland eind dit jaar", klonk het in een persbericht.