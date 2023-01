De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair zal tijdens het zomerseizoen een extra vliegtuig, het zestiende, baseren op de luchthaven van Charleroi. Dat heeft Ryanair-topman Michael O'Leary dinsdag gezegd tijdens een persconferentie in Brussel. Hij herbevestigde ook dat de basis op Brussels Airport voorlopig niet heropent.

Ryanair had de basis op de luchthaven van Zaventem tijdens het winterseizoen al gesloten. Vorige week was bekendgemaakt dat de vliegtuigen niet terugkeren voor de zomer, onder meer omdat de tarieven op Brussels Airport dit jaar opgetrokken worden. 'Zaventem is de op twee na duurste luchthaven in ons netwerk van meer dan 250 luchthavens', zei O'Leary daar dinsdag over. 'We kunnen zo'n grote tariefstijging - die voor Ryanair 12 procent zou bedragen, zelfs met de meest moderne vliegtuigen -, niet aanvaarden, zeker niet omdat hun trafiek nog onder het precoronaniveau zit.'

Ryanair blijft wel van en naar Brussels Airport vliegen, maar met toestellen en crew die in het buitenland gestationeerd zijn. Zo zullen er 12 bestemmingen worden aangeboden tijdens de zomer, tegen 16 tijdens de zomer vorig jaar.

Op Brussels South Charleroi Airport ziet Ryanair wel nog ruimte om uit te breiden. De tarieven zijn er 'meer dan de helft lager' dan in Zaventem, zei O'Leary. Tijdens de zomer wordt er op de Henegouwse luchthaven een zestiende vliegtuig gestald. 'Dat geeft ons de capaciteit voor vijf nieuwe routes: Asturias, Cluj, Iasi, Lodz en Nantes' In totaal zal Ryanair vanuit Charleroi op 109 bestemmingen vliegen (tegen 106 een jaar eerder).

O'Leary verwacht met de samengeteld 121 bestemmingen op jaarbasis zowat 8,6 miljoen passagiers van en naar België te vervoeren.

