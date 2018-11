Ryanair ontslaat boordpersoneel 'dat op de grond sliep'

Volgens de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij gaat het om een nepfoto, waarop te zien is dat boordpersoneel op de grond slaapt van een Spaans vliegveld. Volgens de BBC zijn de zes werknemers ontslagen op basis van - zo zegt Ryanair - 'grove misdragingen' ('gross misconduct').

BBC News - Ryanair sacks staff who 'spent night on airport floor' in Spain https://t.co/TQs1wxvISt — L8in (@L8in) November 7, 2018

De foto werd halfweg oktober genomen, nadat meer dan twintig bemanningsleden waren gestrand op de luchthaven van Malaga. De betrokken personeelsleden slaagden er door een storm niet in terug te vliegen naar hun thuisbasis in Portugal. Volgens hen had hun werkgever geen hotelkamer geregeld, waardoor ze de nacht moesten doorbrengen op stoeltjes in een afgesloten kamertje op de luchthaven.

Maar volgens Ryanair zelf heeft niemand 'op de grond geslapen', zoals de foto suggereert. 'De crew bracht eerst een korte tijd door in een afzonderlijke kamer voordat ze verhuisde naar een VIP-lounge. De bemanningsleden keerden de volgende dag terug naar Porto', zo luidde de reactie kort nadat het beeld ruim werd verspreid via sociale media. Ryanair verspreidde tegelijk zelf een foto waarop werd aangetoond dat de foto in scène is gezet. Die reactie kwam er niet zomaar, want er was vrij snel heel wat ophef ontstaan. De foto zou namelijk aantonen hoe abominabel de werkomstandigheden zijn voor het Ryanair-personeel.

Ryanair oordeelt nu dat de foto schade heeft berokkend aan de reputatie van het bedrijf. Schade die volgens het luchtvaartbedrijf werd aangestuurd door zes personeelsleden. De ophef rond de geënsceneerde foto komt ongelegen voor Ryanair. De luchtvaartmaatschappij ligt onder vuur door de slechte arbeidsvoorwaarden die ze zou hanteren voor haar personeel.