De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair zal in september en oktober een vijfde minder vluchten uitvoeren dan gepland, omdat er de voorbije dagen minder tickets werden verkocht. Dat heeft Ryanair maandag aangekondigd.

Volgens de budgetvlieger is het aantal boekingen vooral de laatste tien dagen verminderd. En dat heeft te maken met onzekerheid bij de consumenten nu er in een aantal Europese landen weer meer coronabesmettingen worden vastgesteld, klinkt het.

Er zullen niet zozeer bestemmingen worden geschrapt, klinkt het, maar vooral de frequentie op een aantal vluchten zal worden verlaagd. Dat is vooral het geval voor bestemmingen in Spanje, Frankrijk en Zweden, aldus Ryanair. Dat zijn landen waar de reisbeperkingen werden verstrengd. Er kunnen ook minder vluchten plaatsvinden van en naar Ierland, omdat reizigers vanuit de meeste EU-landen die naar Ierland trekken, bij aankomst veertien dagen in quarantaine moeten.

Reizigers van wie de vlucht geannuleerd wordt, worden op de hoogte gebracht.

