Ryanair en Duitse piloten zetten stap in richting van akkoord

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair heeft een akkoord bereikt over de grote lijnen van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de circa 400 in Duitsland gebaseerde piloten de komende vier jaar. Zo werd afgesproken dat de piloten onder Duitse arbeidswetgeving zullen vallen en dat de basislonen stijgen. Er zijn ook sociale afspraken gemaakt in verband met de sluiting van basissen en de overplaatsing van personeel. Ten minste tot eind februari zullen de piloten niet meer staken.

Bijna een maand geleden had Ryanair in Duitsland al een akkoord bereikt over het cabinepersoneel. In België werd eind oktober een cao ondertekend die geldt voor de piloten en het cabinepersoneel. Daarin is opgenomen dat het Belgisch recht zal worden toegepast op het Belgische personeel.