Luchtvaartmaatschappij Ryanair dreigt met nog meer ontslagen in België. Dat blijkt uit een interne mail van CEO Eddie Wilson aan het personeel, die Belga kon inkijken. De ontslagen zouden nog voor het eind van deze maand bekendgemaakt worden.

Ryanair heeft net als alle andere luchtvaartmaatschappijen erg te lijden onder de coronapandemie. De Ierse lagekostenmaatschappij snoeide al fors in de kosten, waarbij ook personeel werd afgedankt. Voor heel Europa gaat het om zo'n 3.000 personeelsleden. In een aantal landen werden ook afspraken gemaakt over looninlevering, maar in België (net als in Spanje en Portugal) kon daarover geen akkoord worden bereikt voor het cabinepersoneel. Voor de piloten zijn er wel afspraken gemaakt.

In ons land staan er 176 banen op de tocht, maar dat aantal kan dus nog oplopen als Ryanair zijn dreigement zou waarmaken. "In de landen waar we geen akkoord hebben afgesloten, kan men zich voor het einde van januari jammer genoeg verwachten aan nog meer jobverlies", luidt het in de communicatie van Wilson.

Eerder op de dag kondigde Ryanair al aan dat ze nagenoeg alle vluchten naar Ierland en het Verenigd Koninkrijk gaat schrappen door de coronapandemie. Het bedrijf verlaagde ook fors de verwachtingen voor de volgende maanden.

Vrijdag staat de installatie van een ondernemingsraad en van een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) gepland. Het gaat om een primeur bij het Belgische filiaal. CNE en de Vlaamse vleugel ACV Puls is de enige vakbond met een vertegenwoordiging bij Ryanair.

Die vakbond is ook reeds in een juridische strijd verwikkeld met de directie, omdat die de wet-Renault over collectieve ontslagen niet zou respecteren. Het ACV trok naar het arbeidsauditoraat.

