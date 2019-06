Het beursgenoteerde vastgoedbedrijf Aedifica - gespecialiseerd in huisvesting voor senioren - heeft twee zorgvastgoedsites in België en Nederland gekocht. 'Andere investeringen zullen nog volgen"' aldus topman Stefaan Gielens.

Aedifica neemt voor 7 miljoen euro cash en aandelen een woonzorgcentrum voor senioren over in Herentals, en betaalt 3 miljoen euro voor een zorgvastgoedsite voor personen met een verstandelijke of psychische beperking in het Nederlandse Noordoostpolder.

'Andere investeringsdossiers worden bestudeerd', aldus het vastgoedbedrijf nog. De specialist in zorgvastgoed voor senioren heeft de voorbije jaren een portefeuille opgebouwd van meer dan 2,3 miljard euro, in België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Eind vorig jaar telde Aedifica nog zowat een half miljard euro neer voor de overname van 93 rustoorden in het Verenigd Koninkrijk. In mei lanceerde het een kapitaalverhoging van meer dan 400 miljoen euro.