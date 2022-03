De groep Sberbank, de grootste bank van Rusland, trekt zich terug uit de Europese markt. Dat heeft de bank, die getroffen is door zware financiële sancties na de inval van Rusland in Oekraïne, woensdag aangekondigd.

'In de huidige situatie heeft Sberbank beslist om zich van de Europese markt terug te trekken. De filialen van de groep worden geconfronteerd met een abnormale uitstroom van fondsen en bedreigingen voor de veiligheid van werknemers en kantoren', aldus de groep in een persbericht.

Sberbank geeft aan dat het geen liquiditeiten kan verstrekken aan haar Europese filialen door een bevel van de Russische centrale bank. Sberbank is actief in acht Europese landen: Duitsland, Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Slovenië, Servië en Bosnië en Herzegovina.

De Europese banktoezichthouder had dinsdagavond bekendgemaakt dat een faillissementsprocedure opgestart zou worden voor de belangrijkste Europese dochteronderneming van Sberbank, die verzwakt is door de financiële sancties. Het gaat om het in Oostenrijk gevestigde Sberbank Europe, dat bijna 4.000 mensen tewerkstelt.

