Russische autoriteiten dreigen bezittingen van buitenlandse bedrijven die zich uit Rusland willen terugtrekken, in beslag te nemen of kritische bestuurders te arresteren. Dat meldt The Wall Street Journal (WSJ) op basis van ingewijden.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant zijn er via telefoontjes, brieven en fysieke bezoeken onder meer dreigementen uitgegaan naar Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, IBM en KFC-moederbedrijf Yum Brands.

De ondernemingen hebben zelf nog niet gereageerd op het bericht, of weigerden te reageren. De Russische ambassade in de VS ontkende het krantenbericht dan weer met klem, en heeft het op Facebook over 'pure fictie'.

Volgens de krant zou tenminste één van de bedrijven wegens de dreigementen de communicatie tussen het hoofdkantoor en zijn Russisch filiaal hebben beperkt, uit vrees dat e-mails of sms-berichten door de Russen worden onderschept.

Rusland heeft door de inval van Oekraïne te maken met strenge internationale sancties. Ook regende het afgelopen weken aankondigingen van bedrijven die het land uit eigen beweging willen verlaten. Dit kan de westerse ondernemingen veel geld kosten, maar voor de Russische economie is het mogelijk rampzalig.

Om de economische schade nog enigszins te beperken, lijken de autoriteiten nu te willen voorkomen dat de westerse bedrijven al hun kapitaal uit het land weghalen. Zonder het woord 'nationalisering' te gebruiken, heeft de Russische president Vladimir Poetin al gezegd dat hij voorstander is van het aanstellen van 'externe' beheerders voor Russische onderdelen van buitenlandse bedrijven die hun activiteiten in het land willen staken.

Daarbij nam de regering in Moskou al een wetsvoorstel aan om bedrijven die voor meer dan 25 procent in handen zijn van buitenlanders uit zogenaamde 'vijandige landen' onder curatele te kunnen stellen. Ook was er recentelijk een bericht dat Rusland een lijst zou hebben opgesteld met westerse bedrijven die genationaliseerd kunnen worden. Op die lijst met 59 namen staan onder meer olie- en gasconcern Shell, autoproducenten Volkswagen en Toyota en meubelwarenhuis Ikea, meldde het Russische nieuwsagentschap Izvestia.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant zijn er via telefoontjes, brieven en fysieke bezoeken onder meer dreigementen uitgegaan naar Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, IBM en KFC-moederbedrijf Yum Brands.De ondernemingen hebben zelf nog niet gereageerd op het bericht, of weigerden te reageren. De Russische ambassade in de VS ontkende het krantenbericht dan weer met klem, en heeft het op Facebook over 'pure fictie'. Volgens de krant zou tenminste één van de bedrijven wegens de dreigementen de communicatie tussen het hoofdkantoor en zijn Russisch filiaal hebben beperkt, uit vrees dat e-mails of sms-berichten door de Russen worden onderschept. Rusland heeft door de inval van Oekraïne te maken met strenge internationale sancties. Ook regende het afgelopen weken aankondigingen van bedrijven die het land uit eigen beweging willen verlaten. Dit kan de westerse ondernemingen veel geld kosten, maar voor de Russische economie is het mogelijk rampzalig.Om de economische schade nog enigszins te beperken, lijken de autoriteiten nu te willen voorkomen dat de westerse bedrijven al hun kapitaal uit het land weghalen. Zonder het woord 'nationalisering' te gebruiken, heeft de Russische president Vladimir Poetin al gezegd dat hij voorstander is van het aanstellen van 'externe' beheerders voor Russische onderdelen van buitenlandse bedrijven die hun activiteiten in het land willen staken. Daarbij nam de regering in Moskou al een wetsvoorstel aan om bedrijven die voor meer dan 25 procent in handen zijn van buitenlanders uit zogenaamde 'vijandige landen' onder curatele te kunnen stellen. Ook was er recentelijk een bericht dat Rusland een lijst zou hebben opgesteld met westerse bedrijven die genationaliseerd kunnen worden. Op die lijst met 59 namen staan onder meer olie- en gasconcern Shell, autoproducenten Volkswagen en Toyota en meubelwarenhuis Ikea, meldde het Russische nieuwsagentschap Izvestia.