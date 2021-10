Bij warenhuisketen Lidl zijn woensdag meer dan 100 van de ongeveer 300 winkels in België dicht als gevolg van een vakbondsactie tegen de aanhoudend hoge werkdruk. Ook in twee van de vijf distributiecentra zijn er acties.

In Vlaanderen zijn er volgens afgevaardigde Koen De Punder van de christelijke vakbond ACV Puls zelfs 75 winkels gesloten. Het gaat om ongeveer 25 winkels in de regio Gullegem, het distributiecentrum dat West-en Oost-Vlaanderen bevoorraadt, 20 rond Sint-Niklaas, dat Antwerpen, Oost-Vlaanderen en een deel van Brussel bedient. In de regio rond het distributiecentrum Genk, dat de Kempen en Limburg bevoorraadt, gaat het om nog eens 25 winkels.

Ook in de distributiecentra van Genk en Gullegem zijn er acties. Daar komen nog wel goederen binnen maar gaan er geen buiten.

Het gaat om meer dan 60 Lidl-filialen in Vlaanderen en meer dan 40 in Wallonië en Brussel, hebben de vakbonden ACV Puls en BBTK en de directie bevestigd. Ook in twee van de vijf distributiecentra zijn er acties.

'Dit is een waarschuwing aan de directie', zegt afgevaardigde Koen De Punder van de christelijke vakbond ACV Puls. 'Meer dan een derde van de winkels is dicht en als de directie niet snel terug aan tafel komt, kunnen we de actie ook de komende dagen doorzetten', klinkt het.

Ook Jan De Weghe van de socialistische vakbond BBTK hoopt dat de directie snel met nieuwe voorstellen komt.

De directie van Lidl betreurt de staking, want er lag volgens haar een 'constructief voorstel' op de tafel.

De acties van woensdag komen er nadat een verzoeningsvergadering eerder deze week was mislukt. De directie wilde niet ingaan op een aantal eisen van het personeel, zeggen de vakbonden. Zo vroegen de bonden een meting van de taken van het personeel over een voldoende lange periode, maar de directie wilde die meting slechts gedurende één week doen in een beperkt aantal filialen, zegt het BBTK.

De ingevoerde versterking van 42 uren per week per winkel zou de directie vanaf februari volgend jaar willen afschaffen. Ook de versterking van een zogenaamde 'vliegende ploeg', is volgens de vakbond onvoldoende.

In Vlaanderen zijn er volgens afgevaardigde Koen De Punder van de christelijke vakbond ACV Puls zelfs 75 winkels gesloten. Het gaat om ongeveer 25 winkels in de regio Gullegem, het distributiecentrum dat West-en Oost-Vlaanderen bevoorraadt, 20 rond Sint-Niklaas, dat Antwerpen, Oost-Vlaanderen en een deel van Brussel bedient. In de regio rond het distributiecentrum Genk, dat de Kempen en Limburg bevoorraadt, gaat het om nog eens 25 winkels. Ook in de distributiecentra van Genk en Gullegem zijn er acties. Daar komen nog wel goederen binnen maar gaan er geen buiten.Het gaat om meer dan 60 Lidl-filialen in Vlaanderen en meer dan 40 in Wallonië en Brussel, hebben de vakbonden ACV Puls en BBTK en de directie bevestigd. Ook in twee van de vijf distributiecentra zijn er acties.'Dit is een waarschuwing aan de directie', zegt afgevaardigde Koen De Punder van de christelijke vakbond ACV Puls. 'Meer dan een derde van de winkels is dicht en als de directie niet snel terug aan tafel komt, kunnen we de actie ook de komende dagen doorzetten', klinkt het. Ook Jan De Weghe van de socialistische vakbond BBTK hoopt dat de directie snel met nieuwe voorstellen komt. De directie van Lidl betreurt de staking, want er lag volgens haar een 'constructief voorstel' op de tafel. De acties van woensdag komen er nadat een verzoeningsvergadering eerder deze week was mislukt. De directie wilde niet ingaan op een aantal eisen van het personeel, zeggen de vakbonden. Zo vroegen de bonden een meting van de taken van het personeel over een voldoende lange periode, maar de directie wilde die meting slechts gedurende één week doen in een beperkt aantal filialen, zegt het BBTK. De ingevoerde versterking van 42 uren per week per winkel zou de directie vanaf februari volgend jaar willen afschaffen. Ook de versterking van een zogenaamde 'vliegende ploeg', is volgens de vakbond onvoldoende.