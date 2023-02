In 2022 was 12,1 procent van de nieuw verkochte wagens in Europa volledig elektrisch aangedreven. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Acea, de Europese constructeurskoepel.

Benzinewagens zijn het meest verkocht met 36,4 procent marktaandeel. Hybride wagens nemen 22,6 procent van de markt voor zich en plug-inhybrides, dus wagens met brandstofmotor en elektromotor met een stekker, zijn goed voor 9,4 procent. Het aandeel van de dieselbolides is gezakt naar 16,4 procent. Wagens op aardgas vertegenwoordigen 0,2 procent van de markt in EU.

In België gaat het om 37.638 'batterijwagens', een stijging met 66 procent. In heel de EU is er sprake van 1,12 miljoen verkochte volledig elektrische wagens na een stijging met 28 procent. Ook bij de hybride wagens was er nog een stijging in Europa en België.

Nieuwe benzine- en dieselwagens verlieten veel minder de toonzaal van de garages. In Europa is er een daling met respectievelijk 12,8 en 19,7 procent. In België is dat minus 10,1 en 34,1 procent.

De volledige autoverkoop zakte in de EU 2022 met 4,6 procent op jaarbasis tot 9,3 miljoen nieuwe wagens, het laagste niveau sinds 1993. Voornamelijk chiptekorten vertraagden de markt.

