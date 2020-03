Roularta wordt de enige eigenaar van Plus Magazine, dat zich richt op vijftigplussers. De mediagroep neemt het belang van 50 procent van het Franse Bayard Presse over.

Roularta stond in 1986 mee aan de wieg van Plus Magazine, dat wordt uitgegeven door Senior Publications. De West-Vlaamse groep wordt nu de enige aandeelhouder van die uitgever.

Plus Magazine is een nationaal maandblad. Het heeft een verkochte oplage van 117.000 exemplaren, waarvan 86 procent abonnementen. Er zijn ook digitale kanalen, zoals plus.be, aan verbonden. In een omgekeerde beweging wordt Bayard Presse de enige eigenaar van de Duitse uitgever Johann Michael Sailer Verlag Geschäftsführung, dat titels zoals Bimbo, Olli&Molli en Tierfreund uitgeeft.

De combinatie van deals zal volgens Roularta een positieve impact hebben op de ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 2020.

