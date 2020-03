Roularta wil zich volop toeleggen op het uitbouwen van het merk 'Krant van West-Vlaanderen' in de kustprovincie.

Roularta Media Group, het beursgenoteerde mediabedrijf in handen van de familie De Nolf, wil nog voor het eind van deze maand de verkoop afronden van de West-Vlaamse regionale zenders Focus & WTV. Het nieuws is vrijdag bekendgemaakt door Ludwig Verduyn op de website De Rijkste Belgen, en het is aan Belga bevestigd door Xavier Bouckaert, de CEO van Roularta.

Het is de vzw WTV die de 50 procent overneemt die Roularta aanhoudt in de regionale omroep. 'De reden is eigenlijk dat de licentie in handen is van de vzw. Concreet betekent dat voor ons dat we niet aan 'multiplatform-publishing' (publiceren op papier, online en via radio en tv, nvdr) kunnen doen. We gaan ons dan ook volop toeleggen op het uitbouwen van het merk 'Krant van West-Vlaanderen' in de kustprovincie.'

De familie De Nolf verkocht eerder al haar participatie in het commerciële nationale tv-station VTM aan DPG van Christian Van Thillo.

Roularta is op tv-vlak alleen nog actief via de economische doelgroepenzender Kanaal Z/Canal Z. 'Dat is inderdaad een interessant kanaal voor ons om dat we daar honderd procent eigenaar van zijn en dus kunnen doen wat we willen', aldus Xavier Bouckaert. 'Het sluit mooi aan bij onze andere uitgaven in de financieel-economische sector zoals Trends/Tendances en De Tijd.'

De regionale tv-zenders hebben al een hele poos af te rekenen met dalende inkomsten. En daarnaast is er een soort netwerkvorming aan de gang via de nv De Buren, een onderdeel van Mediahuis, uitgever van De Standaard, het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

Die vzw controleert nu al het Antwerpse ATV, TV Limburg, AVS en TV-Oost in Oost-Vlaanderen en het Vlaams-Brabantse ROB. Focus & WTV bereikt dagelijks 250.000 kijkers in de provincie West-Vlaanderen die 1,2 miljoen inwoners telt.

