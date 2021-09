Roularta stopt met het verdelen van het gratis blad De Streekkrant.

Eind oktober rollen de laatste van de zeventien nog resterende edities van de persen. Dat laat de mediagroep donderdag weten.

Met een oplage van zowat 2,5 miljoen en bijna vijftig regionale edities was De Streekkrant tot voor enkele jaren het grootste blad van Vlaanderen. Sindsdien zette Roularta het mes in het aantal edities en doopte de groep het blad ook enkele jaren om tot 'Deze Week'.

Momenteel kent de wekelijkse gratis krant - met reclame, zoekertjes en lokaal nieuws - een oplage van minder dan 900.000 en wordt hij in nog zeventien regio's bedeeld. Het gaat om negen edities in West-Vlaanderen, vier in Oost-Vlaanderen, twee in Antwerpen en telkens één in Vlaams-Brabant en Limburg. Vanaf 27 oktober zet Roularta een punt achter de uitgave van het huis-aan-huisblad.

'De opmars van de grootdistributie en de e-commerce hadden de lokale markt al zwaar onder druk gezet en de coronapandemie trof de al verzwakte retailmarkt midscheeps', licht de mediagroep toe. 'Deze situatie en de concurrentie van de sociale media hebben geleid tot een dalende advertentiemarkt voor de lokale huis-aan-huisbladen. Ondanks meerdere pogingen om het tij te keren werd de financiële toestand van De Streekkrant niet langer houdbaar.'

Eind oktober rollen de laatste van de zeventien nog resterende edities van de persen. Dat laat de mediagroep donderdag weten.Met een oplage van zowat 2,5 miljoen en bijna vijftig regionale edities was De Streekkrant tot voor enkele jaren het grootste blad van Vlaanderen. Sindsdien zette Roularta het mes in het aantal edities en doopte de groep het blad ook enkele jaren om tot 'Deze Week'. Momenteel kent de wekelijkse gratis krant - met reclame, zoekertjes en lokaal nieuws - een oplage van minder dan 900.000 en wordt hij in nog zeventien regio's bedeeld. Het gaat om negen edities in West-Vlaanderen, vier in Oost-Vlaanderen, twee in Antwerpen en telkens één in Vlaams-Brabant en Limburg. Vanaf 27 oktober zet Roularta een punt achter de uitgave van het huis-aan-huisblad. 'De opmars van de grootdistributie en de e-commerce hadden de lokale markt al zwaar onder druk gezet en de coronapandemie trof de al verzwakte retailmarkt midscheeps', licht de mediagroep toe. 'Deze situatie en de concurrentie van de sociale media hebben geleid tot een dalende advertentiemarkt voor de lokale huis-aan-huisbladen. Ondanks meerdere pogingen om het tij te keren werd de financiële toestand van De Streekkrant niet langer houdbaar.'