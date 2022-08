Uitgeverij Roularta heeft in het eerste semester van 2022 de kaap van een miljoen abonnees gerond. Dat heeft de uitgever van bladen als Knack, Trends en De Zondag vrijdag voorbeurs meegedeeld.

De omzet van Roeselare steeg met ongeveer een vijfde (19,7 procent) ten opzichte van 2021 tot 169,7 miljoen euro. Twee derde van de omzet is afkomstig uit de magazinemerken.

Ook de ebit (inkomsten voor interesten en belastingen) steeg fors, met een toename van 25,2 procent.

De genormaliseerde ebitda - gecorrigeerd voor eenmalige kosten of opbrengsten - steeg met 0,7 miljoen euro. In vergelijking met precoronajaar 2019 ligt de ebitda 6,6 miljoen euro hoger (+63,8 procent).

Het nettoresultaat kwam uit op 7,2 miljoen euro. Dat is 0,9 miljoen euro lager (-11,5 procent) dan het jaar voordien.

Ook Mediafin, het moederbedrijf boven De Tijd en L'Echo waarvan Roularta voor de helft eigenaar is, heeft er een sterk eerste semester opzitten. De omzet steeg met 9,6 procent tot 38,3 miljoen euro. De ebitda steeg met 15,8 procent en het nettoresultaat kwam met 4,4 miljoen euro ongeveer een derde hoger uit dan het jaar voordien.

