Roularta neemt digitaal buurtplatform Postbuzz over

Via Postbuzz (www.postbuzz.be) kan zeer lokale informatie verspreid worden, zoals bijvoorbeeld info over wegenwerken, gemeentelijke informatie, reclame van de lokale handelaar, of huizen die te koop staan. Gebruikers kunnen zelf ook onder meer nieuws, zoekertjes, of evenementen publiceren.

Het platform van Belgische oosprong wordt 'een krachtig marketinginstrument' dat zal worden aangeboden met Roularta's gratis bladen Deze Week, De Zondag en Steps. Roularta zal in het komende jaar investeren in Postbuzz om het platform te doen groeien. Door de overname van Postbuzz wil het mediabedrijf zijn digitale groeistrategie voor de lokale media met minstens één jaar versnellen.

De steden Gent, Antwerpen en Hasselt gebruiken Postbuzz al om bewoners te informeren over wijkactiviteiten en werken in hun straat. Politie en brandweer kunnen bijvoorbeeld bewoners bij een noodsituatie tegelijk verwittigen. Postbuzz werd opgericht door Nick Decrock, Geert Van Boven en Koen Hoebeek.