Roularta knoopt opnieuw aan met winst

Roularta rondde vorig jaar de verkoop van Medialaan aan oud-medeaandeelhouder De Persgroep af. De operatie was goed voor een meerwaarde van 145,7 miljoen euro. In de andere richting nam Roularta de 50 procent in Mediafin over, het bedrijf van de zakenkranten De Tijd en L'Echo. De twee transacties samen leverden de uitgever een positief cashsaldo van ongeveer 222 miljoen euro op. Voorts nam Roularta de vrouwenbladen van Sanoma (Libelle, Flair, Feeling ...) over.

De verschillende operaties deden de omzet met 7,9 procent stijgen naar 277 miljoen euro. De ebitda (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) verdrievoudigde tot 6,3 miljoen euro.

Bij de magazines noteerde Roularta meer inkomsten uit abonnementen en losse verkoop. Zonder de nieuwe bladen was er een lichte daling. Eind 2018 had het bedrijf meer dan 95 miljoen euro cash. 'Strategische overnames en synergieën zorgen voor cashcreatie en een duurzame toekomst voor Roularta', klinkt het.

Het mediabedrijf stelt een brutodividend van 5,5 euro voor, waarvan 5 euro al uitgekeerd werd vorig jaar.