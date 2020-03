De omzet van Roularta Media Group, uitgever van onder meer Knack, Libelle en De Streekkrant, is in 2019 met 6,8 procent gestegen.

De omzet steeg in 2019 met 18,8 miljoen euro tot 295,8 miljoen euro. De ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) ging maal 3,6 tot 23 miljoen euro. Onder de streep daalde de winst wel fel met -87 procent tot 10,32 miljoen euro, maar een jaar eerder lag die winst een pak hoger met de verkoop van de helft van Medialaan (VTM, Q2, Q-Music) aan DPG Media.

De omzet bij de afdeling Media Brands steeg met 7 procent tot 258,5 miljoen euro. De overname van Libelle, Flair en andere vrouwenbladen deed de omzet uit de lezersmarkt (abonnementen en losse verkoop) 22,8 procent stijgen - ook omdat ze dit jaar voor een volledig jaar opgenomen zijn in de omzet. Zonder deze magazines zouden de inkomsten van de lezersmarkt met 3,8 procent dalen.

Minder advertentie-inkomsten

De reclame-omzet daalde op een jaar tijd met 3,1 procent. Daar waar tien jaar geleden de advertentie-inkomsten 60 procent van de omzet bedroegen, is dat in 2019 nog 42,3 procent. 'De daling zet zich ook in 2020 verder voort', zei CEO Xavier Bouckaert vrijdagochtend tijdens de persvoorstelling in Zellik. Bij de gratis bladen (Deze Week) daalden de advertentie-inkomsten met een vijfde. 'De lokale media hebben het moeilijk. Dat komt omdat de middenstand het moeilijk heeft. De daling was vooral te merken bij De Streekkrant. Daar hebben we 20 verlieslatende edities geschrapt. Nu zijn de inkomsten daar gestabiliseerd en we verwachten minder schommelingen', verduidelijkte de CEO.

De omzet bij de afdeling Printing Services bleef stabiel en bedroeg 77,2 miljoen euro. Roularta heeft ook heel wat printorders voor derde partijen en 2019 was daarvoor een mooi jaar. 'Grosso modo halen we onze inkomsten voor 50 procent uit interne orders en 50 procent uit externe orders. Dat zijn vooral orders voor onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Afrika en Nederland', aldus CEO Xavier Bouckaert.

Nieuwe drukpers

In 2019 bestelde het mediabedrijf een nieuwe drukpers. Die zal in november van dit jaar operationeel zijn. 'Het verplicht ons wel om veel orders uit te besteden omdat we niet genoeg capaciteit hebben. En dat weegt op de rendabiliteit. We kijken ernaar uit dat de nieuwe drukpers klaar is, want dan kunnen we alle orders zelf uitvoeren', benadrukte de CEO.

'We hebben in 2019 een mooi parcours afgelegd. In 2017 hebben we enkele belangrijke strategische beslissingen genomen: de verkoop van Medialaan, de overname van Mediafin en de overname van de vrouwenbladen van Sanoma. Het is duidelijk dat we de juiste beslissingen genomen hebben en dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. We boeken een mooi resultaat dat mag gezien worden', aldus de CEO.

'We hebben geen schulden meer en we zijn een bedrijf in goede gezondheid. En we zijn van plan om dat de komende jaren voort te zetten', luidt het. Roularta, dat een netto cashpositie van 95,9 miljoen euro heeft, stelt een brutodividend van 0,5 euro voor. Dat is volgens CFO Jeroen Mouton 4 procent rendement op de huidige beurskoers.

De omzet steeg in 2019 met 18,8 miljoen euro tot 295,8 miljoen euro. De ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) ging maal 3,6 tot 23 miljoen euro. Onder de streep daalde de winst wel fel met -87 procent tot 10,32 miljoen euro, maar een jaar eerder lag die winst een pak hoger met de verkoop van de helft van Medialaan (VTM, Q2, Q-Music) aan DPG Media. De omzet bij de afdeling Media Brands steeg met 7 procent tot 258,5 miljoen euro. De overname van Libelle, Flair en andere vrouwenbladen deed de omzet uit de lezersmarkt (abonnementen en losse verkoop) 22,8 procent stijgen - ook omdat ze dit jaar voor een volledig jaar opgenomen zijn in de omzet. Zonder deze magazines zouden de inkomsten van de lezersmarkt met 3,8 procent dalen.De reclame-omzet daalde op een jaar tijd met 3,1 procent. Daar waar tien jaar geleden de advertentie-inkomsten 60 procent van de omzet bedroegen, is dat in 2019 nog 42,3 procent. 'De daling zet zich ook in 2020 verder voort', zei CEO Xavier Bouckaert vrijdagochtend tijdens de persvoorstelling in Zellik. Bij de gratis bladen (Deze Week) daalden de advertentie-inkomsten met een vijfde. 'De lokale media hebben het moeilijk. Dat komt omdat de middenstand het moeilijk heeft. De daling was vooral te merken bij De Streekkrant. Daar hebben we 20 verlieslatende edities geschrapt. Nu zijn de inkomsten daar gestabiliseerd en we verwachten minder schommelingen', verduidelijkte de CEO. De omzet bij de afdeling Printing Services bleef stabiel en bedroeg 77,2 miljoen euro. Roularta heeft ook heel wat printorders voor derde partijen en 2019 was daarvoor een mooi jaar. 'Grosso modo halen we onze inkomsten voor 50 procent uit interne orders en 50 procent uit externe orders. Dat zijn vooral orders voor onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Afrika en Nederland', aldus CEO Xavier Bouckaert.In 2019 bestelde het mediabedrijf een nieuwe drukpers. Die zal in november van dit jaar operationeel zijn. 'Het verplicht ons wel om veel orders uit te besteden omdat we niet genoeg capaciteit hebben. En dat weegt op de rendabiliteit. We kijken ernaar uit dat de nieuwe drukpers klaar is, want dan kunnen we alle orders zelf uitvoeren', benadrukte de CEO. 'We hebben in 2019 een mooi parcours afgelegd. In 2017 hebben we enkele belangrijke strategische beslissingen genomen: de verkoop van Medialaan, de overname van Mediafin en de overname van de vrouwenbladen van Sanoma. Het is duidelijk dat we de juiste beslissingen genomen hebben en dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. We boeken een mooi resultaat dat mag gezien worden', aldus de CEO.'We hebben geen schulden meer en we zijn een bedrijf in goede gezondheid. En we zijn van plan om dat de komende jaren voort te zetten', luidt het. Roularta, dat een netto cashpositie van 95,9 miljoen euro heeft, stelt een brutodividend van 0,5 euro voor. Dat is volgens CFO Jeroen Mouton 4 procent rendement op de huidige beurskoers.