De Zwitserse farmagroep Roche breidt zijn diagnostische activiteiten uit met de overname van het Amerikaanse GenMark Diagnostics. De groep legt 1,8 miljard dollar (1,5 miljard euro) op tafel.

De overname werd unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van de twee bedrijven. GenMark Diagnostics produceert moleculaire diagnostische tests om verschillende pathogenen te detecteren met behulp van slechts één staal.

Roche bood 24,05 dollar per aandeel in het kader van de transactie, wat neerkomt op 43 procent meer dan de prijs van het aandeel bij sluiting van de beurs op 10 februari. Die dag werd het aandeel voor het laatst verhandeld voor er een bericht verscheen in de media over een mogelijke overname.

'Door GenMark Diagnostics aan te kopen, breiden we onze portefeuille van moleculaire diagnostiek uit', zegt directeur van de afdeling diagnostiek bij Roche, Thomas Schinecker.

De overname zou in het tweede semester van dit jaar rond moeten zijn. De voornaamste activiteiten van GenMark blijven gevestigd in Carlsbad, Californië.

De overname werd unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van de twee bedrijven. GenMark Diagnostics produceert moleculaire diagnostische tests om verschillende pathogenen te detecteren met behulp van slechts één staal. Roche bood 24,05 dollar per aandeel in het kader van de transactie, wat neerkomt op 43 procent meer dan de prijs van het aandeel bij sluiting van de beurs op 10 februari. Die dag werd het aandeel voor het laatst verhandeld voor er een bericht verscheen in de media over een mogelijke overname. 'Door GenMark Diagnostics aan te kopen, breiden we onze portefeuille van moleculaire diagnostiek uit', zegt directeur van de afdeling diagnostiek bij Roche, Thomas Schinecker. De overname zou in het tweede semester van dit jaar rond moeten zijn. De voornaamste activiteiten van GenMark blijven gevestigd in Carlsbad, Californië.