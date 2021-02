Te weinig jongeren kiezen een technische richting of een technisch beroep. Nog veel ouders zien hun kinderen liever talen of rechten studeren. Dat wil ondernemer Luc Van Thillo veranderen met Robotland.

Wat is Robotland?

"Robotland is een omgeving aan het station van Essen waar we kinderen en volwassenen techniek laten beleven op een leuke manier", zegt Luc Van Thillo. "Ze vliegen onder meer met een Fokker, rijden met een Segway, stapelen banden met een bobcat, besturen een robot, fietsen met een 3D-bril door de Grand Canyon en bestellen een drankje aan de robotbar."

Waarom hebt u Robotland opgericht?

"We hebben één geweldige grondstof in ons land: flexibele en sterke arbeidskrachten. Vlamingen passen zich overal in de wereld aan en lossen problemen op. Ook technische problemen. Nu techniek zo snel evolueert, is het essentieel dat we hier ook mensen in opleiden. Daar knelt het schoentje. Ouders zijn niet bereid hun kinderen een technische richting te laten volgen. Daardoor vond ik als ondernemer altijd moeilijk medewerkers. Ik kreeg de jongeren maar niet in mijn technisch bedrijf. Maar zodra ze er waren en ervoeren hoe boeiend onze projecten zijn, tekenden ze meestal hun contract."

Hoeveel hebt u geïnvesteerd?

"Dat schommelt flink. Ik ben de enige aandeelhouder en investeerder, met middelen uit mijn loopbaan als ondernemer. Een van mijn technische bedrijven, AVT dat onder meer gespecialiseerd is in het met luchtkussens transporteren van zware lasten zoals vliegtuigen, treinen en raketten, verkocht ik aan Vinci Energies in 2018. Maar ook mijn andere bedrijven zijn rendabel, misschien op de voetbalclub Lierse na."

Welke steun krijgt het bedrijf?

"Robotland krijgt geen subsidies. Fabrikanten van robots en systemen zoals Kuka, Schulk en SMC sponsoren met materiaal. Coca-Cola bedacht een manier om drankjes te transporteren en de KU Leuven steunt met een gerobotiseerd transportsysteem. Ook andere universiteiten doen een bijdrage, al zijn meer partners welkom."

Hoe wilt u Robotland laten groeien?

"We hadden een businessplan, maar door corona is het helemaal omgegooid. Dat maakt het uiterst moeilijk om het break-evenmoment te plannen. Dat zal er komen als we opleidingen beginnen aan te bieden, scholen kunnen ontvangen en de horeca mogen openen."

