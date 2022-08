De beleggingsapp Robinhood ontslaat zowat 750 werknemers of 23 procent van zijn personeelsbestand. Aanleiding is onder meer de dalende interesse in cryptomunten, meldt het bedrijf.

"Het voorbije jaar hebben we nog mensen aangeworven door de hypothese dat de appetijt voor de beurs en voor cryptomunten die was ontstaan tijdens de coronapandemie, zou blijven duren in 2022", legt topman Vlad Tenev uit in een blog aan het personeel. Maar dat blijkt dus niet het geval.

Het aantal actieve gebruikers van de app daalde eind vorig jaar al met 8 procent, waardoor Robinhood besliste om in de kosten te snoeien. "Maar dat volstaat niet. Sindsdien zagen we de macro-economische omstandigheden nog verslechteren en de cryptomarkten ineenstuiken".

Eind juni telde de app nog 15 miljoen gebruikers, 28 procent minder dan het jaar voordien. De omzet zakte met 44 procent.

De ontslagen zullen gespreid worden over alle afdelingen in alle landen, met de nadruk op operaties en marketing, preciseerde de topman.

Dinsdag kreeg het bedrijf ook nog een boete opgelegd van 30 miljoen dollar door het New York State Department of Financial Services 'voor significante gebreken in het kader van het bankgeheim, de antiwitwaswetgeving en cybersecurity'.

