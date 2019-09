De spilholding van Hein Deprez, de co-CEO en controleaandeelhouder van de beursgenoteerde groente- en fruitverkoper Greenyard, leed vorig jaar een nettoverlies van 33 miljoen euro. Het verlies had nog veel zwaarder kunnen zijn, maar van het belang in Greenyard werd niets afgeboekt. De revisor gaf bovendien een onthoudende verklaring bij de balans, en uit twijfels over het voortbestaan van de vennootschap.

De Deprez Holding is de spilholding van Hein Deprez, met daarin onder meer het 49,2 procentbelang in Greenyard. Een ander filiaal is de De Weide Blik, die de eigenaar van The Fruit Farm Group is. Die onderneming groepeert plantages in onder meer Suriname, Turkije en Zuid-Afrika. De plantagegroep kende een bar slecht 2018, met een nettoverlies van 40 miljoen euro bij een omzet van 104 miljoen. Met als gevolg dat de Deprez Holding vorig jaar een waardevermindering van 37 miljoen euro boekte op zijn belang in de De Weide Blik. Het verklaart het nettoverlies van 33 miljoen e...