Het Britse olieconcern BP moet een miljardenverlies in de boeken schrijven als gevolg van het vertrek uit Rusland. Operationeel doet het bedrijf wel goede zaken.

De oliereus belandde in het eerste kwartaal 20,4 miljard dollar in het rood, nadat een jaar eerder nog een winst werd geboekt van 4,7 miljard dollar. Het bedrijf neemt een afschrijving in de boeken op van 29,3 miljard dollar: een gevolg van de beslissing om uit het Russische oliebedrijf Rosneft te stappen.

BP kon in de eerste drie maanden wel profiteren van de stijgende prijzen voor olie en gas. De onderliggende winst verdubbelde naar 6,2 miljard dollar. Het concern doet daarmee beter dan verwacht.

