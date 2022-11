Drie organisaties slaan de handen in elkaar om de duurzaamheid in de Belgische zorgsector te versnellen. Het VinylPlus Med-samenwerkingsproject moet op termijn 2.000 ton CO2-uitstoot per jaar vermijden door de recyclage van medisch afval.

De zorgsector is verantwoordelijk voor 5,5 procent van onze nationale CO2-voetafdruk. Heel wat medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik zijn vervaardigd van kunststof. Pvc is het meest gebruikte materiaal voor ziekenhuistoepassingen zoals zuurstof- en anesthesiemaskers, slangen, infuus- en dialysezakken. In 2020 waren al die plastic hulpmiddelen samen goed voor een afvalberg van 9.900 ton. Maar liefst 84 procent daarvan komt terecht in de verbrandingsoven.

België heeft beloofd zijn zorgsector tegen 2050 net zero carbon te maken. Om daarin te slagen zijn innovatieve oplossingen en initiatieven noodzakelijk. Een mooi voorbeeld is het VinylPlus Med-project, dat niet risicohoudend medisch afval (NRMA) recycleert tot nuttige producten die gebruikt worden in ziekenhuizen. Voorbeelden daarvan zijn vinyl wandbekleding, vloerbedekking en revalidatieartikelen. Ze zijn duurzaam, vormvast, schokabsorberend, hygiënisch en bestand tegen chemicaliën.

Gezamenlijk project

VinylPlus Med is een gezamenlijk project van Renewi, Raff Plastics en VinylPlus. De afvalverwerker Renewi zorgt voor ophaalcontainers en staat garant voor het naleven van de procedures. Raff Plastics verzorgt onder meer de sortering, de recyclage en de kwaliteits- en traceerbaarheidscontroles. VinylPlus, het duurzaamheidsprogramma van de Europese pvc-industrie, coördineert het project, levert inzamel- en informatiemateriaal, zorgt voor opleidingen en coaching van het ziekenhuispersoneel en voorziet in de financiering.

"Niet-risicohoudend medisch afval bestaat voor een groot deel uit medische hulpmiddelen die eenmalig werden gebruikt zonder rechtstreeks contact met de patiënt, of die slechts gedurende een korte tijd in contact kwamen met een niet-besmettelijke patiënt", weet Dries De Pauw, director marketing en sales van Renewi. "Ze zijn doorgaans opgebouwd uit één laag pvc, wat de recyclage vergemakkelijkt. Pvc kan bovendien acht tot tien keer worden gerecycleerd zonder kwaliteitsverlies."

Gratis deelname

NRMA omzetten in waardevolle producten voorkomt economische en ecologische verbrandingskosten. Bovendien bespaar je zo op fossiele grondstoffen en energie, en beperk je de milieukosten die gepaard gaan met het produceren van grondstoffen voor ziekenhuisproducten. Door optimaal te sorteren en te recycleren kunnen ziekenhuizen hun impact dus gevoelig beperken. Bovendien besparen ze zo 200 tot 300 euro per ton afval, terwijl hun deelname aan VinylPlus Med gratis is.

Het project zit in de opstartfase. Dries De Pauw: "Het inzamelen gebeurt al in acht ziekenhuizen in Brussel en Wallonië, en 33 andere ziekenhuizen hebben laten weten dat interesse hebben. We hebben ook de intentie VinylPlus Med in Vlaanderen uit te rollen. We verwachten op termijn 1.000 ton per jaar te kunnen recycleren, en daardoor zal de zorgsector in ons land jaarlijks 2.000 ton minder CO2 uitstoten."

