De Franse autobouwer Renault zal door een tekort aan onderdelen, voornamelijk chips, dit jaar bijna 500.000 wagens minder bouwen dan verwacht.

Dat heeft de groep, die ook de merken Dacia en Lada omvat, vrijdag aangekondigd bij de publicatie van haar derdekwartaalresultaten. De tekorten lieten zich in het derde kwartaal goed voelen. 'In een omgeving die werd verstoord door de halfgeleidercrisis en productieonderbrekingen, heeft de Renault-groep in het derde kwartaal 599.027 voertuigen verkocht, 22,3 procent minder dan in het derde kwartaal van 2020', luidt het in een persbericht. Er rolden door de tekorten zowat 170.000 voertuigen minder van de band dan verwacht. De groepsomzet kwam uit op 9 miljard euro, ruim 13 procent minder dan een jaar eerder. De Renault-groep bevestigt wel de prognose van een operationele marge van 2,8 procent van de omzet over het hele jaar.