Renault bouwt zijn belang in Nissan af van ruim 43 tot 15 procent. Dat zijn de Franse autobouwer en zijn Japanse sectorgenoot overeengekomen, zo hebben ze maandag bekendgemaakt.

Al ruim twee decennia zitten Renault en Nissan in een alliantie, waarvan ook de kleinere Japanse constructeur Mitsubishi deel uitmaakt.

In een industrie die volop inzet op elektrificatie en automatisering leidde de samenwerking - waarbij Nissan ondanks een hogere autoverkoop gezien werd als het kleinere broertje van Renault - tot spanningen. Ook de val van topman Carlos Ghosn in 2018 veroorzaakte een vertrouwenscrisis.

Toen Renault in november bekendmaakte dat het zijn activiteiten rond elektrische auto's afsplitst als Ampere en die ten vroegste dit jaar naar de beurs wil brengen, deed dat vragen rijzen over de alliantie met de Japanners.

Na maanden onderhandelen zijn de autobouwers er eindelijk uit. Renault bouwt zijn belang in Nissan af van ruim 43 naar 15 procent. Daarmee houdt het evenveel over als het belang van Nissan in de Franse constructeur.

Renault doet de aandelen wel niet meteen van de hand: het brengt ze onder in een trust om ze te verkopen wanneer dat commercieel "redelijk" is. De raden van bestuur van beide bedrijven moeten de nieuwe strategie wel nog goedkeuren.

Voorts zullen de drie alliantiepartners blijven samenwerken rond specifieke projecten, in onder meer Europa, India en Zuid-Amerika. Nissan zal ook investeren in Ampere met als doel "een strategische aandeelhouder" te worden.

