Ministers Tinne Van der Straeten en Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris Eva De Bleeker hebben de Economische Inspectie daarover aangeschreven. Ze verwijten het bedrijf misleidende praktijken te voeren.

Het jaarverslag van de federale energieregulator CREG maakte vorige maand duidelijk dat honderdduizenden Belgische gezinnen nog altijd te veel betalen voor hun elektriciteit en aardgas. Ze maken te weinig gebruik van de mogelijkheid om prijzen te vergelijken en naar een andere leverancier over te stappen.

In sommige gevallen is het een gevolg van de slapende energiecontracten. Dat zijn oude, vaak dure contracten die automatisch vernieuwd worden. Deze contracten zijn niet meer actief en zijn dus ook niet te vergelijken met bestaande formules.

Na een ontmoeting met verschillende ministers van de Vivaldi-regering beloofden de toplui van de leveranciers dat er op korte termijn een plan van aanpak zou komen voor de slapende contracten. Van der Straeten (Energie), Dermagne (Economie) en De Bleeker (Consumentenzaken) zaten vrijdag opnieuw rond de tafel met verschillende energieleveranciers.

Daaruit bleek dat er zich bij klanten van Lampiris geen probleem stelde. Eneco en EDF Luminus hebben een actieplan voorgesteld om einde te maken aan slapende contracten. Daar wordt verder aan gewerkt met de regering. Eneco heeft intussen overigens 30.000 klanten wakker gemaakt en actief aangeschreven.

Leverancier MEGA heeft daarentegen geen actieplan voorgesteld en is geen engagement aangegaan. Daarom vragen de regeringsleden de Economische Inspectie onderzoek in te stellen naar de 'misleidende praktijken' van MEGA. 'Er is een volledig gebrek aan transparantie ten aanzien van de consument, alsook het misleiden van klanten door het verlengen van producten met toepassing van hogere prijzen', luidt het in een mededeling. Het bedrijf zou klanten lokken met lage prijzen, maar na de duurtijd van het contract klanten automatisch overzetten op een nieuwe prijs. Het verschil kan tot 30 procent oplopen, luidt het.

Volgens de excellenties is er ook geen sprake van transparantie voor de klant. Minister Van der Straeten is tevreden dat de meeste leveranciers actie ondernemen, maar reageert ontgoocheld op de houding van MEGA. Ook staatssecretaris De Bleeker is teleurgesteld dat het bedrijf de uitgestoken hand van de overheid niet wil aanvaarden. Minister Dermagne benadrukt dat bijna een half miljoen gezinnen tot 1.100 euro zullen kunnen besparen op hun energiefactuur door de medewerking van de andere energieleveranciers.

