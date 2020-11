Minister van Middenstand David Clarinval (MR) geeft de horecasector en detailhandel extra steun: dit jaar zijn ze geen bijdrage verschuldigd aan het Federaal Voedelsagentschap (FAVV). Dat schrijven Het Laatste Nieuws, De Morgen en La Dernière Heure donderdag.

Normaal gezien moesten 67.790 horecazaken en ondernemers in de detailhandel die onder toezicht van het FAVV staan - zoals marktkramers of uitbaters van foodtrucks - samen 10,68 miljoen euro betalen, maar zij worden daar nu van vrijgesteld.

'Natuurlijk lost dit niet alle problemen op, maar het is een aanvulling op de andere maatregelen', zegt Clarinval. Eerder werd het crisis-overbruggingsrecht al verdubbeld en werd de tijdelijke werkloosheid verlengd.

Ook het FAVV zelf versoepelt enkele regels, zodat de restaurants en cafés zonder veel administratieve rompslomp tijdelijk een traiteurdienst kunnen aanbieden en maaltijden aan huis mogen leveren zonder eerst een specifieke toelating aan te vragen.

Normaal gezien moesten 67.790 horecazaken en ondernemers in de detailhandel die onder toezicht van het FAVV staan - zoals marktkramers of uitbaters van foodtrucks - samen 10,68 miljoen euro betalen, maar zij worden daar nu van vrijgesteld. 'Natuurlijk lost dit niet alle problemen op, maar het is een aanvulling op de andere maatregelen', zegt Clarinval. Eerder werd het crisis-overbruggingsrecht al verdubbeld en werd de tijdelijke werkloosheid verlengd. Ook het FAVV zelf versoepelt enkele regels, zodat de restaurants en cafés zonder veel administratieve rompslomp tijdelijk een traiteurdienst kunnen aanbieden en maaltijden aan huis mogen leveren zonder eerst een specifieke toelating aan te vragen.