De Belgische ­re­ge­ring is bereid om Aviapartner een levenslijn van 20 à 25 miljoen euro te geven, om de grondafhandelaar door de coronacrisis te loodsen.

De regeringspartijen hebben daarover een princiepsakkoord bereikt, dat donderdag wordt voorgelegd aan de raad van bestuur van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (Fpim), berichten De Standaard en Het Nieuwsblad woensdag.

Als financiële arm van de regering moet de Fpim het akkoord nu concretiseren. Ze overweegt daarbij om Aviapartner een ­lening te geven, die in aandelen kan worden omgezet. Daarbij zal ook gekeken worden naar de ­Europese Commissie, die haar goedkeuring moet geven voor een eventuele redding.

Aviapartner is momenteel de enige die op Brussels Airport een vergunning heeft om passagiersvluchten af te handelen. Zo'n grondafhandelaar is onmisbaar en de regering vreest dat een faillissement Zaventem in chaos zou storten, nadat Swissport België vorig week al de handdoek heeft geworpen. Aviapartner bekijkt hoe het zijn activiteiten kan uitbreiden, klinkt het.

