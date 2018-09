Red Star Line Museum viert vijfde verjaardag: 'Het verhaal van migratie is nooit uitverteld'

Migratie is een thema van alle tijden. Tussen 1873 en 1934 staken 2 miljoen Europeanen de Atlantische Oceaan over met een schip van de Red Star Line, onder wie 200.000 Belgen. Voor de meeste landverhuizers startte de reis in de loodsen van de Belgische rederij aan de Rijnkaai in Antwerpen. De derdeklassepassagiers ondergingen er een uitgebreide administratieve en medische controle. Als de Amerikaanse keuringsdienst hen afkeurde, moest de rederij opdraaien voor de kosten van de terugreis, en dat wilde ze vermijden.

...