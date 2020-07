Eric Dewaet is de nieuwe CEO van Recupel, de organisatie die afgedankte elektrische toestellen en lampen inzamelt in ons land. Hij volgt Peter Sabbe op, die eind april de laan uitgestuurd werd.

Dewaet staat sinds deze week aan het hoofd van Recupel, zo meldt de vzw donderdag. De 49-jarige heeft een jarenlange ervaring in 'supply chain management' (ketenbeheer), met allerlei operationele functies. Zo was hij van 2004 tot half 2019 de CEO van Hospital Logistics en nadien werd hij manager van Log! Ville, het toekomstige logistieke demonstratiecentrum van VIL, het aanspreekpunt voor de Vlaamse logistieke sector. Bij VIL was hij ook jarenlang bestuurder. Hij werkte ook voor Unilever en Staples.

'Een goedwerkende operationele structuur vormt de basis voor een organisatie zoals Recupel', zegt voorzitter van de raad van bestuur Bruno Vermoesen in een persbericht over de aanstelling.

Recupel zette eind april de jarenlange samenwerking met voorganger Peter Sabbe met onmiddellijke ingang stop. Recupel maakte daarbij onder meer gewag van een vertrouwensbreuk nadat bleek dat hij tegen de normen en waarden van het bedrijf gehandeld zou hebben.

Dewaet staat sinds deze week aan het hoofd van Recupel, zo meldt de vzw donderdag. De 49-jarige heeft een jarenlange ervaring in 'supply chain management' (ketenbeheer), met allerlei operationele functies. Zo was hij van 2004 tot half 2019 de CEO van Hospital Logistics en nadien werd hij manager van Log! Ville, het toekomstige logistieke demonstratiecentrum van VIL, het aanspreekpunt voor de Vlaamse logistieke sector. Bij VIL was hij ook jarenlang bestuurder. Hij werkte ook voor Unilever en Staples. 'Een goedwerkende operationele structuur vormt de basis voor een organisatie zoals Recupel', zegt voorzitter van de raad van bestuur Bruno Vermoesen in een persbericht over de aanstelling. Recupel zette eind april de jarenlange samenwerking met voorganger Peter Sabbe met onmiddellijke ingang stop. Recupel maakte daarbij onder meer gewag van een vertrouwensbreuk nadat bleek dat hij tegen de normen en waarden van het bedrijf gehandeld zou hebben.