De raad van bestuur van Recticel verwerpt na zorgvuldige overweging unaniem het overnamebod van het Ierse Kingspan op de isolatie- en schuimdivisies. Dat meldt het Belgische bedrijf vrijdag voorbeurs.

De raad van bestuur is 'van mening dat het niet in het belang van haar stakeholders is om hierop in te gaan'. Bovendien maakt Recticel bekend dat Kingspan het bedrijf tevergeefs ook benaderd heeft voor een volledige overname.

De Ierse bouwmaterialenreus Kingspan had vorige week een ongevraagd niet-bindend bod van 700 miljoen euro uitgebracht op de divisies isolatie en soepelschuim van Recticel. Het Belgische bedrijf heeft nog twee andere takken: de matrassendivisie en de automobieldivisie. Die laatste afdeling, die interieurbekleding voor auto's levert, zette Recticel vorig jaar in de etalage.

Een verkoop van de divisies strookt niet met de strategie, klinkt het vrijdag voorbeurs. Bij een verkoop van de divisies blijft een beursgenoteerde entiteit over 'met een aanzienlijk verminderde activiteit' en met een 'aanzienlijk lagere geconsolideerde omzet en EBITDA' (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen).

Het bestuur is van mening dat het 'een onaantrekkelijke voorstel' is voor aandeelhouders en werknemers, onder meer door een gebrek aan schaalgrootte.

Maar daar blijft het dus niet bij: afgelopen dinsdag werd Recticel benaderd door Kingspan om de mogelijkheid om alle aandelen over te nemen te overwegen. Die benadering verwijst naar 'een ongevraagd, niet-bindend, voorwaardelijk voorstel' dat Kingspan eerder dit jaar had geformuleerd voor een overname van alle aandelen. Daarbij bood Kingspan 10 euro per stuk via een openbaar overnamebod (exclusief het dividend voor 2018). Recticel besloot toen al er niet op in te gaan.

Maar het bedrijf doet de deur niet volledig toe: Recticel blijft bereid te overleggen en een volledige overname te bespreken, 'aan de juiste voorwaarden en condities'.