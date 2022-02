Recticel heeft vorig jaar fors meer omzet en winst geboekt. Daarmee eindigde de soepelschuim- en isolatiemaker Recticel een bewogen jaar op een positieve noot.

De omzet kwam net boven 1 miljard euro uit. Het gaat om een stijging met 67,4 procent. Iets meer dan de helft daarvan is toe te schrijven aan organische groei, maar daarnaast draagt ook de overname van het Zwitserse bedrijf FoamPartner in grote mate bij aan de aanwas. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) nam toe tot 109 miljoen euro. Het gaat om meer dan een verdubbeling.

'De activiteiten Isolatie en Engineered Foams deden het bijzonder goed in een zeer volatiele omgeving', licht CEO Olivier Chapelle toe. 'Het aanbod van chemische grondstoffen blijft krap en de prijzen vertonen weinig tekenen van stabilisatie. De transport- en arbeidskosten stijgen aan een ongekend tempo, terwijl de sterke inflatie van de energiekosten slechts een geringe invloed heeft gezien de zeer lage energie-intensiteit van onze activiteiten. Onze commerciële teams blijven hun prijzen aanpassen waar nodig.'

Ongewenste avances

De 'zeer positieve ontwikkeling' komt er bovendien ondanks de 'ingrijpende veranderingen', aldus nog Chapelle. Daarmee verwijst hij zowel naar de herschikking van de bedrijfsactiviteiten van de groep uit Wetteren - het gaat onder meer om de verkoop van de afdeling slaapcomfort (matrassen en lattenbodems) en de inlijving van FoamPartner - als de ongewenste avances van de Oostenrijkse kunststoffabrikant Greiner. Recticel slaagde erin om de vijandige overname af te wenden door de gloednieuwe Engineered Foams-tak (het gaat om de soepelschuimactiviteiten en FoamPartner) aan de Amerikaanse producent van polyurethaanschuimen Carpenter te verkopen.

Recticel hoopt de verkoop van de slaapcomfortactiviteiten aan de Portugese Aquinos Group nog dit kwartaal af te ronden. Engineered Foams zou tegen het midden van 2022 in handen moeten zijn van Carpenter.

Als gevolg van de afstotingen geeft de groep geen vooruitzichten voor het huidige jaar. 'De activiteiten blijven zich echter goed ontwikkelen in 2022', luidt het wel. 'En aangezien Recticel nu een pure isolatiespeler aan het worden is, werken we aan een versneld groeiplan om de isolatieomzet tegen 2025 te verdubbelen.' In 2021 groeiden de isolatieactiviteiten met 56,7 procent.

