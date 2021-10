Recticel heeft de eigen aandeelhouders vrijdag aangeraden om hun aandelen niet te verkopen aan Greiner. De Belgische schuim- en isolatieproducent wijst er nogmaals op dat het bod van de Oostenrijkse plasticgroep Greiner het bedrijf 'wezenlijk onderwaardeert'.

Het vijandige bod raakte in mei wereldkundig. Greiner kondigde toen een akkoord met Recticels grootaandeelhouder Bois Sauvage aan, om diens belang van zowat 27 procent over te nemen aan 13,5 euro per aandeel. Nadien beoogt Greiner de resterende aandelen over te nemen aan dezelfde prijs. Het is sindien duidelijk dat Recticel zelfstandig wil blijven en dat blijkt ook uit het vrijdag gepubliceerde Memorie van antwoord van de raad van bestuur.

Het Recticel-bestuur ondersteunt het Greiner-bod niet en raadt bijgevolg de aandeelhouders aan om hun aandelen niet aan te bieden aan Greiner. 'Na zorgvuldige overweging is de raad van bestuur van mening dat het bod niet tegemoetkomt aan de positie en de legitieme belangen van alle belanghebbenden en de Vennootschap wezenlijk onderwaardeert', heet dat.

Recticel vroeg advies aan beurshuis KBC Securities over de biedprijs. Volgens KBC Securities is de prijs van 13,5 euro per aandeel "vanuit financieel oogpunt niet billijk voor de aandeelhouders".

Het advies sterkt het bestuurd in de overtuiging dat het "waardepotentieel van Recticel onvoldoende wordt weerspiegeld in de biedprijs".

Het Recticel-bestuur wijst ook op de opschortende voorwaarden van het bod. De bestuurders spreken naar aanleiding van de nodige goedkeuring van de mededingingsautoriteitenhun ébezorgdheid" uit dat dit tot aanzienlijke vertragingen kan leiden. Het is niet duidelijk dat Greiner corrigerende maatrelenen zal moeten indienen om de deal door te kunnen drukken.

Voorts maakt het bestuur gewag van een "gebrek aan constructieve dialoog", waardoor de intenties van Greiner niet duidelijk zijn en mogelijk niet afgestemd op die van de overige aandeelhouders.

Kortom, de Recticel-bestuurders zijn ervan overtuigd dat het bedrijf haar ontwikkeling "op een stand-alonebasis voor kan zetten". Greiner zou geen bijdrage leveren om verder te groeien

Het vijandige bod raakte in mei wereldkundig. Greiner kondigde toen een akkoord met Recticels grootaandeelhouder Bois Sauvage aan, om diens belang van zowat 27 procent over te nemen aan 13,5 euro per aandeel. Nadien beoogt Greiner de resterende aandelen over te nemen aan dezelfde prijs. Het is sindien duidelijk dat Recticel zelfstandig wil blijven en dat blijkt ook uit het vrijdag gepubliceerde Memorie van antwoord van de raad van bestuur. Het Recticel-bestuur ondersteunt het Greiner-bod niet en raadt bijgevolg de aandeelhouders aan om hun aandelen niet aan te bieden aan Greiner. 'Na zorgvuldige overweging is de raad van bestuur van mening dat het bod niet tegemoetkomt aan de positie en de legitieme belangen van alle belanghebbenden en de Vennootschap wezenlijk onderwaardeert', heet dat.Recticel vroeg advies aan beurshuis KBC Securities over de biedprijs. Volgens KBC Securities is de prijs van 13,5 euro per aandeel "vanuit financieel oogpunt niet billijk voor de aandeelhouders". Het advies sterkt het bestuurd in de overtuiging dat het "waardepotentieel van Recticel onvoldoende wordt weerspiegeld in de biedprijs". Het Recticel-bestuur wijst ook op de opschortende voorwaarden van het bod. De bestuurders spreken naar aanleiding van de nodige goedkeuring van de mededingingsautoriteitenhun ébezorgdheid" uit dat dit tot aanzienlijke vertragingen kan leiden. Het is niet duidelijk dat Greiner corrigerende maatrelenen zal moeten indienen om de deal door te kunnen drukken. Voorts maakt het bestuur gewag van een "gebrek aan constructieve dialoog", waardoor de intenties van Greiner niet duidelijk zijn en mogelijk niet afgestemd op die van de overige aandeelhouders. Kortom, de Recticel-bestuurders zijn ervan overtuigd dat het bedrijf haar ontwikkeling "op een stand-alonebasis voor kan zetten". Greiner zou geen bijdrage leveren om verder te groeien