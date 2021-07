Schuimrubberproducent Recticel mag enkele producten leveren voor ruimtevaarttuigen van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Dat heeft Recticel donderdag aangekondigd.

'Recticel zal deel uitmaken van de komende historische eerste bemande vlucht op 20 juli van (de raket, red.) New Shepard', zo staat in een persbericht van het Belgische bedrijf. Het mag via Recticel Engineered Foams USA verschillende materialen leveren voor die draagraket, die binnen een paar weken Jeff Bezos, zijn broer Mark en een derde passagier naar de ruimte moet brengen. Daarnaast kreeg Recticel Engineered Foams USA ook de opdracht om hoogwaardige thermische en akoestische beschermingssystemen op schuimbasis te leveren voor de New Glenn, een herbruikbare raket waaraan Blue Origin werkt. 'De bekledingskit van Recticel Engineered Foams beschermt de ladingen tijdens de lancering van de raket en de terugkeer ervan naar de aarde', luidt het. Recticel heeft al ervaring in de ruimtevaartindustrie. Het leverde ook al materialen aan SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk. 'Deze samenwerking (met Blue Origin) bevestigt het vermogen van Recticel om gesofisticeerde materialen aan te bieden voor de veeleisende ruimtevaartindustrie', besluit het beursgenoteerde bedrijf.