Het aandeel van Recticel, de isolatiespecialist uit Wetteren, is woensdag op de beurs van Brussel tot 6,6 procent hoger gegaan, tot het hoogste peil sinds juni vorig jaar. Dat gebeurde na het nieuws dat de Britse mededingingsautoriteit het licht op groen heeft gezet voor de verkoop van Recticels divisie 'engineered foams' aan Carpenter.

De Britse concurrentiewaakhond had eerder nog gewaarschuwd dat de transactie de concurrentie in het gedrang zou brengen in het Verenigd Koninkrijk. Nu wordt akkoord gegaan met de remediërende oplossing, schrijft persagentschap Bloomberg, en dus werd het licht op groen gezet.

Recticel liet eerder verstaan dat het de verkoop begin 2023 wil afronden.

Grote verliezers op de beurs woensdagvoormiddag zijn het biotechbedrijf Biocartis (-16,55 procent) en de vastgoedgroep VGP (-4,48 procent). Beide bedrijven zijn gestart met het ophalen van extra kapitaal, voor respectievelijk 25 miljoen euro en 302,9 miljoen euro.

De Britse concurrentiewaakhond had eerder nog gewaarschuwd dat de transactie de concurrentie in het gedrang zou brengen in het Verenigd Koninkrijk. Nu wordt akkoord gegaan met de remediërende oplossing, schrijft persagentschap Bloomberg, en dus werd het licht op groen gezet. Recticel liet eerder verstaan dat het de verkoop begin 2023 wil afronden. Grote verliezers op de beurs woensdagvoormiddag zijn het biotechbedrijf Biocartis (-16,55 procent) en de vastgoedgroep VGP (-4,48 procent). Beide bedrijven zijn gestart met het ophalen van extra kapitaal, voor respectievelijk 25 miljoen euro en 302,9 miljoen euro.