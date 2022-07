De grote Amerikaanse olie- en gasmaatschappijen ExxonMobil en Chevron hebben in het tweede kwartaal recordwinsten behaald dankzij de hoge energieprijzen. Daarmee volgen ze het voorbeeld van onder meer Shell en TotalEnergies, die eveneens records in de boeken zetten door de hoge olie- en brandstofprijzen.

De nettowinst van Exxon, het grootste olieconcern in de Verenigde Staten, bedroeg 17,9 miljard dollar, op een totale omzet van 115,7 miljard dollar. Daarmee ligt de winst meer dan drie keer zo hoog als een jaar eerder en werd het vorige record uit 2008 overtroffen. Om de aandeelhouders te laten delen in de hoge winsten is het bedrijf uit Texas bezig met een aandeleninkoopprogramma van 30 miljard dollar.

Bij Chevron ging het om een winst van 11,6 miljard dollar, een verviervoudiging ten opzichte van een jaar geleden. De omzet was 68,6 miljard dollar. Ook Chevron is bezig met een miljardeninkoop van eigen aandelen.

De oliebedrijven hebben kritiek gekregen van de Amerikaanse president Joe Biden dat ze te weinig zouden doen om de hoge brandstofprijzen aan de pomp aan te pakken en de olieproductie te verhogen. Biden zei dat ze miljardenwinsten boeken over de ruggen van de consument.

Topman Darren Woods van Exxon heeft gezegd dat in 2020 tijdens de coronapandemie juist miljardenverliezen werden geleden toen de olieprijzen kelderden en dat het bedrijf nu enorme investeringen doet om de productie en raffinagecapaciteit te vergroten. Topman Mike Wirth heeft vergelijkbare opmerkingen gemaakt. Exxon en Chevron zijn bijvoorbeeld bezig de olieproductie op te voeren in het olierijke schalieveld Permian Basin, dat grotendeels in het westen van Texas ligt.

De nettowinst van Exxon, het grootste olieconcern in de Verenigde Staten, bedroeg 17,9 miljard dollar, op een totale omzet van 115,7 miljard dollar. Daarmee ligt de winst meer dan drie keer zo hoog als een jaar eerder en werd het vorige record uit 2008 overtroffen. Om de aandeelhouders te laten delen in de hoge winsten is het bedrijf uit Texas bezig met een aandeleninkoopprogramma van 30 miljard dollar. Bij Chevron ging het om een winst van 11,6 miljard dollar, een verviervoudiging ten opzichte van een jaar geleden. De omzet was 68,6 miljard dollar. Ook Chevron is bezig met een miljardeninkoop van eigen aandelen.De oliebedrijven hebben kritiek gekregen van de Amerikaanse president Joe Biden dat ze te weinig zouden doen om de hoge brandstofprijzen aan de pomp aan te pakken en de olieproductie te verhogen. Biden zei dat ze miljardenwinsten boeken over de ruggen van de consument. Topman Darren Woods van Exxon heeft gezegd dat in 2020 tijdens de coronapandemie juist miljardenverliezen werden geleden toen de olieprijzen kelderden en dat het bedrijf nu enorme investeringen doet om de productie en raffinagecapaciteit te vergroten. Topman Mike Wirth heeft vergelijkbare opmerkingen gemaakt. Exxon en Chevron zijn bijvoorbeeld bezig de olieproductie op te voeren in het olierijke schalieveld Permian Basin, dat grotendeels in het westen van Texas ligt.