De Zweedse autofabrikant Volvo Car heeft in de eerste helft van het jaar een omzet geboekt van 141 miljard Zweedse kronen (13,8 miljard euro), een stijging met 26 procent, en rapporteert een recordwinst van 13,24 miljard Zweedse kronen, goed voor een operationele marge van 9,4 procent.

Een jaar eerder, toen de resultaten zwaar te lijden hadden onder de beginnende coronacrisis, ging het nog om een verlies van 989 miljoen. De nettowinst kwam uit op 9,6 miljard kronen.

De autogigant zegt in een persbericht dat het resultaat komt na een toegenomen vraag op alle markten. 'Volvo Car rapporteerde vandaag het beste halfjaar voor verkoop en bedrijfsresultaat in de 94-jarige geschiedenis van het bedrijf', klinkt het.

De verkoopvolumes stegen met 41 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020, toen de pandemie de resultaten nog zwaar beïnvloedde, maar het bedrijf zag ook een sterke groei van 12 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2019.

Voor het resterende halfjaar houdt Volvo Cars vast aan de vooruitzichten voor het volledige jaar. Tenzij de levering van halfgeleiders verbetert, verwacht de onderneming ondanks de sterke vraag een vlakke verkoop en omzet voor de tweede helft van het jaar, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Over een geplande beursgang viel er geen nieuws te rapen. Een definitief besluit hangt volgens het bedrijf af van de marktvoorwaarden.

Moederholding Geely nam Volvo Cars in 2010 over van het Amerikaanse Ford. De Zweedse constructeur heeft onder meer een grote fabriek in Gent, waar ruim 6.000 mensen aan de slag zijn en momenteel de modellen XC40 (Recharge) en V60 gemaakt worden..

