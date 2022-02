Farmagroep AstraZeneca heeft in 2021 een omzet gerealiseerd van 37 miljard dollar, 41 procent meer dan het jaar voordien. Zo'n 4 miljard dollar werd gehaald uit de verkoop van zijn vaccin tegen COVID-19, dat AZ samen met de universiteit van Oxford ontwikkelde. Wereldwijd werden 2,5 miljard dosissen van dat vaccin verdeeld.

De winst voor het Brits-Zweedse bedrijf lag wel aanzienlijk lager, onder meer door de miljardenovername van biotechonderneming Alexion, gespecialiseerd in zeldzame aandoeningen. De nettojaarwinst kwam uit op 112 miljoen dollar, tegenover 3,2 miljard in 2020.

Toch verhoogt AstraZeneca het dividend, voor het eerst in tien jaar. Het totale dividend over 2021 bedraagt 2,87 dollar per aandeel.

Voor dit jaar verwacht het farmabedrijf een omzetstijging van bijna 20 procent. De inkomsten uit het coronavaccin zouden wel lager liggen dan vorig jaar. In ontwikkelingslanden verkoopt AZ zijn vaccin zonder winst, maar in westerse landen wordt sinds november een extra premie aangerekend. De meeste landen verkiezen echter de mRNA-vaccins van de concurrentie als boosterprik.

