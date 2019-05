De luchthaven van Zaventem kreeg in 2018 meer passagiers dan ooit tevoren over de vloer. Aan de vrachtvluchten merkt de luchthaven al maandenlang dat de economie vertraagt.

Arnaud Feist, de gedelegeerd bestuurder van The Brussels Airport Company, presenteerde deze voormiddag de cijfers van 2018 van de luchthavenuitbater. Het aantal passagiers steeg naar 25,7 miljoen, een groei met 3,6 procent. Dat is een record. Vooral de lange-afstandsvluchten groeiden, met 14,5 procent naar 3,7 miljoen passagiers. De groei van het aantal passagiers op de korte afstand was met 2 procent beperkter, naar 21,9 miljoen passagiers. "Dat laatste komt vooral door Brussels Airlines. De carrier wil zijn trafiek rendabeler maken, niet meer in het wilde weg groeien in Europa", zegt Arnaud Feist.

17,8 procent van de passagiers zijn transferpassagiers, mensen die vanuit Zaventem een andere vlucht nemen. "Op dat vlak kan het nog beter", vindt Feist. "Diverse Europese luchthavens hebben 30 procent transferpassagiers".

Het vrachtvervoer steeg met bijna 6 procent naar 732.000 ton. Sinds maart is er echter een daling. "We merken sinds het derde kwartaal van 2018 een algemene vertraging in luchtvracht, op diverse Europese luchthavens", waarschuwt de gedelegeerd bestuurder. "Er is sprake van een daling van de export naar Europa. Anderzijds stijgt de verkoop via het internet Maar dat zijn grote pakken, met doorgaans minder gewicht. Spreken we over een vertraging of een stagnatie?"

Nieuwe aandeelhouders

Het Australische Macquarie verkoopt een 36 procentbelang in de luchthavenuitbater. "De verkoop is nog niet rond, er moeten nog enkele administratieve stappen worden genomen. In het vierde kwartaal zou de transactie rond zijn", hoopt Arnaud Feist.

De nieuwe aandeelhouders zijn het Nederlandse pensioenfonds APG, de Australische investeerder QIC, en de verzekeraar Swiss Life. Macquarie zou volgens mediaberichten 2,2 miljard euro krijgen voor zijn belang. "Dat moet U aan Macquarie vragen", antwoordt Arnaud Feist. "Ik heb dat cijfer ook in de media gelezen, maar ik kan dat bevestigen noch ontkennen".

Stakende luchtverkeersleiders

Acties van stakende luchtverkeersleiders van Skeyes van midden februari tot eind april leidden tot 403 geannuleerde vluchten, die 49.000 passagiers en 10.000 stuks cargo troffen. Nog eens 136.000 passagiers hadden problemen, en 3500 misten hun connectie. "Een aantal vrachtmaatschappijen verplaatste zijn activiteit naar Duitsland. Is dat blijvend of niet? Het grote probleem met de acties van Skeyes is de onvoorspelbaarheid. We worden enkele uren vooraf ingelicht. Ik begrijp moeilijk waarom de luchthaven zes uur dichtgaat omdat enkele mensen zich ziek melden. Die acties zouden enkele dagen vooraf moeten worden aangekondigd. Ik verwacht wel een minimale dienstverlening".

Vorig jaar werd 177 miljoen euro geïnvesteerd. "Dat is het hoogste bedrag in de voorbije twintig jaar. En in 2019 en 2020 zullen we nog meer investeren. We genereren voldoende cashflow voor investeringen, en daarnaast nog een dividend".

In 2018 werd 20 miljoen euro gepompt in twee nieuwe brandweerkazernes. De historische terminal uit de jaren vijftig wordt gerenoveerd. Hij wordt operationeel in 2020. Op de luchthaven verscheen ook een vloot elektrische bussen. In 2019 wordt nog eens 100 miljoen euro geïnvesteerd in diverse projecten op de vrachtafdeling, Brucargo.

Vliegwet

Het is wachten op een vliegwet. Die moet duidelijkheid brengen over de vliegroutes. "Dat is iets voor de volgende regering. Die vliegwet moet een stabiel kader geven. Want stabiliteit is een noodzaak. Wat als de bestemmingen voortdurend blijven wijzigen? Welke huizen moet je isoleren, eventueel onteigenen? Rond de luchthaven van Luik is dat duidelijk afgebakend."